СБУ расследует паводок на западе Украины по статье "Экоцид"
СБУ расследует причины разрушительных наводнений на Западной Украине по статье “Экоцид“. Следователи считают, что применение этой статьи позволит установить взаимосвязь между деятельностью либо бездействием должностных лиц и последствиями паводка, сообщает пресс-центр СБУ.
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“Оперативники спецслужбы зафиксировали массовое уничтожение растительного мира, что, вероятно, могло привести к экологической катастрофе. Служба передала в органы прокуратуры материалы о незаконной вырубке лесов, ненадлежащем осуществлении лесохозяйственной деятельности и невыполнении мероприятий по охране окружающей природной среды уполномоченными лицами на территории западных областей Украины“, - говорится в сообщении.
По официальным данным, которыми располагает СБУ, в июне 2020 года в пострадавших регионах выпало сверхнормативное количество осадков. В результате чего погибли люди, а материальный ущерб только на территории Прикарпатья исчисляется более чем 10 тысячами подтопленных жилых домов, разрушением и повреждением более чем 700 километров дорог и почти двухсот мостов, а также уничтожением свыше 4 км береговых укреплений.
Причины и предпосылки, которые привели к человеческим жертвам, затоплениям и подтоплениям инфраструктуры, сооружений, угодий, домохозяйств, повреждению, разрушению и уничтожению объектов вследствие выпадения сверхнормативного количества осадков пока изучаются, - отметили в СБУ.
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При этом указывается, что одной из версий следствия является незаконное ведение хозяйственной деятельности, бездействие ответственных за природоохранные мероприятия должностных лиц различных органов власти, которые в совокупности привели к указанным последствиям.
По этим фактам прокуратурой Ивано-Франковской области начато уголовное производство по ст. 441 (экоцид) Уголовного кодекса Украины. Мера ответственности по данной статье предусматривает до 15 лет тюрьмы.
Напомним, в результате осложнения погодных условий в Украине обесточены семь населенных пунктов, подтопленными остаются 262 населенных пункта. Интенсивные осадки в течение 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях.