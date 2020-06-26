СБУ расследует паводок на западе Украины по статье "Экоцид"

Следователи изучают действия чиновников и предпринимателей, чьи действия могли вызвать тяжелые последствия после обильных дождей .

СБУ расследует причины разрушительных наводнений на Западной Украине по статье “Экоцид“. Следователи считают, что применение этой статьи позволит установить взаимосвязь между деятельностью либо бездействием должностных лиц и последствиями паводка, сообщает пресс-центр СБУ.

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“Оперативники спецслужбы зафиксировали массовое уничтожение растительного мира, что, вероятно, могло привести к экологической катастрофе. Служба передала в органы прокуратуры материалы о незаконной вырубке лесов, ненадлежащем осуществлении лесохозяйственной деятельности и невыполнении мероприятий по охране окружающей природной среды уполномоченными лицами на территории западных областей Украины“, - говорится в сообщении.

По официальным данным, которыми располагает СБУ, в июне 2020 года в пострадавших регионах выпало сверхнормативное количество осадков. В результате чего погибли люди, а материальный ущерб только на территории Прикарпатья исчисляется более чем 10 тысячами подтопленных жилых домов, разрушением и повреждением более чем 700 километров дорог и почти двухсот мостов, а также уничтожением свыше 4 км береговых укреплений.

Причины и предпосылки, которые привели к человеческим жертвам, затоплениям и подтоплениям инфраструктуры, сооружений, угодий, домохозяйств, повреждению, разрушению и уничтожению объектов вследствие выпадения сверхнормативного количества осадков пока изучаются, - отметили в СБУ.

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При этом указывается, что одной из версий следствия является незаконное ведение хозяйственной деятельности, бездействие ответственных за природоохранные мероприятия должностных лиц различных органов власти, которые в совокупности привели к указанным последствиям.

По этим фактам прокуратурой Ивано-Франковской области начато уголовное производство по ст. 441 (экоцид) Уголовного кодекса Украины. Мера ответственности по данной статье предусматривает до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в результате осложнения погодных условий в Украине обесточены семь населенных пунктов, подтопленными остаются 262 населенных пункта. Интенсивные осадки в течение 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях.