Владимир Замана помогал Януковичу подрывать обороноспособность Украины в 2012-14 годах, считает следствие.

Бывшему начальнику Генерального штаба ВСУ времен Януковича сообщено о подозрении в государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

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Досудебное расследование в уголовном производстве сейчас осуществляют следователи ГБР. Они установили, что бывший начальник Генштаба при соучастии с экс-президентом и двумя бывшими министрами обороны Украины в период с 2012 по 2014 годы подрывал суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ее обороноспособность, а также помогал это делать России.

Подозреваемый, по версии следствия, проводил так называемое реформирование Вооруженных сил, во время которого необоснованно сокращали их численность, расформировывались (переформировывались) отдельные воинские соединения, воинские части и подразделения, специально меняли места их дислокации, что сделало невозможным своевременное реагирование на угрозы военного характера.

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Такие действия на территории Автономной Республики Крым в дальнейшем привели к аннексии полуострова, отмечают правоохранители.

В сообщении ГБР не указаны имя и фамилия подозреваемого, однако в указанный период времени должность начальника Генштаба ВСУ занимал Владимир Замана.

Напомним, в апреле был задержан генерал-майор СБУ. Чиновник высокого уровня подозревается в государственной измене, в частности в передаче секретной информации в РФ, а также в подготовке терактов.