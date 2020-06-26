Пойманного на взятке губернатора официально уведомили о подозрении

СБУ не называет имя коррупционера, но, по всей видимости, речь идет об уволенном главе Кировоградской ОГА.

Руководителю одной из областных государственных администраций сообщено о подозрении в вымогательстве “дани“ с руководителей контролирующих структур региона. Об этом информирует пресс-служба СБУ.

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По версии предварительного следствия, руководитель ОГА планировал незаконно получать от госструктур 15% средств, полученных ими за выполнение возложенных на них законодательством функций. Правоохранители установили, что руководитель области привлек в качестве посредника подчиненного чиновника.

Только от одной из госструктур злоумышленники собирались в течение 2020 года получить почти 1,8 миллиона гривен. Оперативники спецслужбы задокументировали получение посредником первой части неправомерной выгоды в размере 100 000 гривен. Во время этой встречи чиновник “предложил“ увеличить размер платы до 30%.

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После того, как правоохранители задокументировали передачу второго “транша“ в сумме 250 000 гривен, руководителя ОГА и его сообщника задержали. При осмотре служебных кабинетов, мест проживания и автомобилей фигурантов правоохранители также обнаружили более 4,5 млн гривен и 320 тысяч евро.

Решается вопрос о наложении ареста на эти средства. В рамках начатого уголовного производства проводятся следственные действия.

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Хотя в сообщении СБУ прямо не называются имя и фамилия пойманного на коррупции губернатора, по контексту очевидно, что это Андрей Балонь, которого ранее сегодня Зеленский уволил с должности главы Кировоградской ОГА. При этом свое решение президент прокомментировал фразой “украл – садись“.

Напомним, ГБР сообщило о подозрении в госизмене экс-главе Генштаба ВСУ. Владимир Замана помогал Януковичу подрывать обороноспособность Украины в 2012-14 годах, считает следствие.