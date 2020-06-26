Стулья для Ikea. Незаконная вырубка леса в Украине

Британские исследователи выяснили, что самая известная мебельная компания в мире использует незаконно вырубленный украинский лес.

Пока Западную Украину топят дожди, в том числе из-за незаконной вырубки леса, британские исследователи выяснили, по каким схемам этот самый лес рубят.

Британская неправительственная организация Earthsight опубликовала исследование, в котором утверждает, что поставщики древесины для Ikea из Украины часть сырья рубят незаконно.

В частности, речь шла о вырубки бука в Карпатах для производства стульев Терйе. Нелегальные вырубки якобы ведутся в лесоохотничьем хозяйстве поселка Великий Бычков на Закарпатье.

Корреспондент.net собрал подробности скандала.

Рубят лес

Лесоохотничье хозяйство в поселке Великий Бычков на Закарпатье занимает территорию в 50 тысяч гектар. Главная проблема заключается в том, что лицензии на "санитарные вырубки" леса здесь выдаются незаконно. Проверки Государственной экологической инспекции Украины подтвердили, что Великобычковское лесничество незаконно выдало лицензии на "санитарные" рубки на более сотни участков с апреля по июнь 2018 года.

Данные, полученные Earthsight, свидетельствуют, что лесничество проводило незаконные санитарные рубки в том же объеме в аналогичный период в 2019-2020 годах. Разрешения на рубку здоровых деревьев выдали под предлогом того, что они больны.

Это распространенный в Украине обман, который позволяет проводить лесозаготовку в значительно больших объемах, чем те, которые считаются допустимыми. Кроме того, обнаружены доказательства и того, что порой рубят лес на Закарпатье вне определенных границ.

Главный заготовитель незаконно срубленного бука - мебельная компания ООО ВГСМ.

Во время интервью с местными журналистами директор ВГСМ объяснила, что компания была основана в 1992 году именно в качестве поставщика для Ikea. До 2008 года владельцем ВГСМ была дочерняя компания Ikea - Swedwood, которую шведский гигант закрыл в 2008 году из-за местной коррупции.

"ВГСМ" является одним из крупнейших деревообрабатывающих предприятий страны. Оно перерабатывает 40 тыс куб м древесины в год, из которых делают почти полмиллиона буковых стульев. Почти весь товар они экспортируют в ЕС, при этом заказчиком 96% продукции является Ikea.

ВГСМ покупает бук во всех карпатских лесхозах. Около 90% поставок приходится на Великобычковский лесхоз.

Ikea открещивается

Шведская компания заявила, что пересмотрит свою сеть поставок древесины в Украине после сообщения о якобы незаконной вырубке деревьев в Карпатах.

"Ikea не использует древесину, которую незаконно вырубили", - заявили представители компании.

"Мы признаем, что незаконная лесозаготовка остается широко распространенной глобальной проблемой, и активно работаем над внедрением мероприятий для проверки соответствия наших поставщиков законности", - добавили в Ikea, пообещав провести независимый аудит сети поставок в Украине.

В компании ВГСМ все обвинения отрицают и переживают, что теперь могут лишиться контракта с Ikea. Украинские власти пообещали разобраться с расследованием и назначили проверку лесоохотничьего хозяйства поселка Великий Бычков.