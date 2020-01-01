В ООС шесть обстрелов за сутки, ранен военный

Сепаратисты атаковали из артиллерийских систем, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток сепаратисты шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранение получил один украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в пятницу, 26 июня.

Отмечается, что враг использовал артиллерийские системы калибра 122-мм, 120 мм и 82-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В то же время в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, недалеко от населенного пункта Крымское противник трижды открывали огонь из артиллерийских систем калибра 122-мм и 120-ти миллиметровых минометов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Под прицелом минометов калибра 82-мм оказались и окрестности н.п.Катериновка, а по защитникам н.п.Хутор Вольный враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия был зафиксировано вблизи н.п.Шумы.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Он был оперативно доставлен в лечебное учреждение, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался.

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