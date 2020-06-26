НАБУ расследует возможные злоупотребления главы Укрпочты

В прошлом месяце в бюро обратился заявитель и просил начать расследование в отношении директора Укрпочты.

В бюро открыли дело Скриншот из видео

В Национальном антикоррупционном бюро начали расследовать возможное злоупотребление служебным положением со стороны гендиректора Укрпочты Игоря Смелянского. Об этом сообщает УП.

"НАБУ во исполнение постановления суда внесло сведения в ЕРДР", - сообщили в пресс-службе бюро на запрос журналистов.

Как известно, в мае в НАБУ обратился заявитель и просил начать расследование в отношении должностных лиц Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) и руководства АО Укрпочта по ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса.

В заявлении были изложены обстоятельства о безосновательном повышении тарифов на международные почтовые отправления, которое осуществлено НКРСИ по обращению АО Укрпочта, обосновывая это повышением себестоимости указанных услуг.

Заявитель отмечает, что выгодоприобретателем возможного незаконного получения АО Укрпочта денежных средств за счет повышения почтовых тарифов является руководство АО Укрпочта в лице генерального директора и заместителей генерального директора.

По его оценке, за 2 года в результате необоснованного завышения тарифов на универсальные услуги почтовой связи Укрпочта получила около 1 млрд гривен незаконной прибыли.

Напомним, глава правления Укрпочты Игорь Смелянский рассказал, что его месячный оклад увеличился в 2018 году и составляет 748 тысяч гривен.

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