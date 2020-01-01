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В ЕС рассказали, что просит Украина для борьбы с наводнениями

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Киев официально попросил помощь в виде жилетов, шлемов, надувных лодок, насосов и связанных с ними шлангов.
Украина ждет помощи от ЕС
Украина ждет помощи от ЕС
ГСЧС
 
Украина обратилась в Координационный центр реагирования по чрезвычайным ситуациям ЕС (ERCC) в связи с наводнениями на западе. Об этом пишет УНН в пятницу, 26 июня.
 
В ЕС сообщили, что Киев запросил помощь в виде материалов и специального оборудования: спасательных жилетов, шлемов, надувных лодок, насосов и связанных с ними шлангов, генераторов и других предметов, связанных с наводнениями. 
 
Коллеги из ЕС подчеркнули, что стремятся как можно скорее ответить на просьбу Украины.
 
“Кроме того, обратите внимание, что ERCC по собственной инициативе активировал спутниковую картографическую службу ЕС Copernicus для мониторинга и оценки последствий наводнения в районах, пострадавших от наводнения”, — добавили в пресс-службе Европейской службы внешних связей (EEAS). 
 
Напомним, накануне появилась оценка Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, какой ущерб нанесен западным регионам в связи с непогодой.
 
В то же время сообщалось, что на ликвидацию последствий паводка выделили 750 млн гривен.

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Теги: ЕС, наводнение, финансирование, непогода
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Источник: korrespondent.net

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