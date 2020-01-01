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На Прикарпатье подсчитали ущерб от наводнения

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Областные власти обещают, что никто из пострадавших от паводков не останется без крыши над головой.
Степень повреждений домов отличается: местами вода зашла только в дворы, а кое-где - затопила помещения.
Степень повреждений домов отличается: местами вода зашла только в дворы, а кое-где - затопила помещения.
twitter.com/AvakovArsen
 
Повреждения в результате сильных наводнений в Ивано-Франковской области получили 13 тыс. домов. Об этом сообщил ивано-франковский губернатор Виталий Федорив в эфире радио Свобода.
 
По его словам, степень повреждений отличается: местами вода зашла только в дворы, а кое-где - затопила помещения. Также есть случаи сильного повреждения или полного разрушения домов из-за паводка. 
 
Убытки в денежной форме сейчас оцениваются. При этом в большинстве случаев не пришлось эвакуировать людей, они селились у родственников.
 
"При необходимости область имеет заведения для отселения пострадавших", - сказал губернатор. Эти заведения готовились как резерв для обсервации и самоизоляции для больных коронавирусом, уточнил он.
 
Ранее в МВД сообщали, что в Прикарпатье подтоплено более 200 населенных пунктов. 
 
Напомним, за последние несколько дней в западных регионах бушует непогода. Так, на Прикарпатье выпало две месячные нормы осадков.

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Теги: стихия, наводнение, Прикарпатье, паводок, Ивано-Франковская область
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Источник: korrespondent.net

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