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НАБУ возражает против закрытия дела о хищениях из VAB Банка

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В Бюро подчеркивают, что располагают убедительными доказательствами причастности 10 подозреваемых, включая бывшего владельца банка, к хищению 1,2 млрд грн.
Бюро обжаловало решение о закрытии дела в апелляционном суде
Бюро обжаловало решение о закрытии дела в апелляционном суде
nabu.gov.ua
 
Информация генерального прокурора Ирины Венедиктовой о том, что она была вынуждена по решению суда закрыть уголовное производство по факту хищения из VAB Банка Олега Бахматюка 1,2 млрд грн стабилизационного кредита – не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении Национального антикоррупционного бюро, опубликованном в пятницу, 26 июня.  
 
 
"На самом деле это не так", - подчеркивают в НАБУ. По его данным, соответствующее решение Печерского районного суда Киева не вступило в законную силу, поскольку НАБУ и САП 15 июня 2020 года обжаловали его в киевском апелляционном суде. 
 
"Сейчас открыто апелляционное производство. Заседание назначили на 17 и 19 июня. Однако из-за того, что Печерский районный суд. Киева не прислал вовремя материалы дела, заседание в апелляционной инстанции не произошло - его перенесли на 20 июля", - пояснили в НАБУ.
 
НАБУ выразило обеспокоенность решением офиса генпрокурора о закрытии дела по хищениям из VAB Банка. В Бюро подчеркивают, что располагают убедительными доказательствами причастности 10 подозреваемых, включая бывшего владельца банка, к хищению 1,2 млрд грн, полученных от Национального банка в качестве стабкредита.
 
Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила о закрытии уголовного дела по хищению стабкредита НБУ, в котором в качестве подозреваемых проходят владелец VAB Банка Олег Бахматюк и экс-первый заместитель главы Нацбанка Александр Писарук. 

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Теги: Генпрокуратура, банк, уголовное дело, расследование, Vab Банк, генпрокурор, НАБУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
dron29    26.06.2020, 23:22
Оценка:  0
dron29
Вы там совсем в НАБУ офигели - Ирочка Бене диктова уже квартирку в Киеве купила))
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