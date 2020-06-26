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Огромная тянучка образовалась на трассе Одесса - Киев

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Автомагистраль на подъезде к Одессе, перед будущими выходными продленными из-за Дня Конституции, заполонили десятки автомобилей.
Трасса Одесса-Киев застыла в многокилометровой пробке
Трасса Одесса-Киев застыла в многокилометровой пробке
Alexander Dolovov/ The Gate Agency

На въезде в Одесскую область возникла огромная пробка на трассе Киев - Одесса. Об этом, в пятницу, 26 июня, сообщает агентство УСИ

По словам очевидцев, огромная тянучка возникла по двум причнам. Так, в очереди на въезд - много машин с киевскими номерами. Это подтолкнуло пользователей сети к выводам, что киевляне на выходные решили отправится на море. Кроме того, дорожные службы затеяли ремонт на мосту, оставив для проезда лишь одну полосу.

Как сообщил в своем Facebook  один из водителей попавших в пробку Григорий Веприк, людям приходится долгие часы стоять на дороге под палящим солнцем.

Также очевидцы рассказали, что на дороге дежурят и полицейские - они штрафуют тех, кто пытается объехать затор по разделительной полосе.

Свидетели рассказали об автомобильной очереди, протяженностью не меньше 30 км.

"А не рвануть ли на выходные к морю, - подумала вся страна", - прокомментировала пользователь сети Ирина Лищинская под фото на ее странице Facebook

Ранее Киев и Одесса попали в двадцатку городов, в которых фиксируются самые сильные пробки. Киев занял 12 место в мире и третье в Европе в рейтинге городов с самыми высокими потерями времени в пробках. Одесса осталась на 18 месте с загруженностью дорог 47%.

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Теги: Одесса, выходные, пробки, Одесская область, трасса
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Источник: korrespondent.net

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