Херсонская ОГА ответила на флешмоб журналистов

Херсонские власти отреагировали на флешмоб региональных журналистов и объяснили, по каким критериям приглашали СМИ освещать визит Зеленского в область.

В Херсонской ОГА объяснили ограничения для СМИ во время визита Зеленского Офис президента

В Херсонской областной государственной администрации заявили, что ограничили круг журналистов, которых пригласили освещать визита президента в регион, из-за карантина, а потому были вынуждены выбирать, чтобы событие "высокого уровня" было "профессионально освещено". Такое объяснение ограничения количества приглашенных журналистов в пятницу, 26 июня, опубликовали на странице Херсонской ОГА в Facebook .

"Мы были вынуждены сфокусироваться на медиаканалах, которые имеют большее распространение и охватывают большую аудиторию. Был сделан акцент на зарегистрированных СМИ, потому что это событие высокого уровня, которое должно быть профессионально освещено с соблюдением стандартов журналистики и журналистской этики", - написали в ОГА.

В ОГА добавили, что не были приглашены представители СМИ, которые не имеют аккредитации, а также блоггеры. Отмечается, что на событии были представители таких СМИ: UA Херсон, ТРК "Твой плюс", ТРК "Херсон плюс", ТРК "ВТВ плюс" и газета "Новый день".

В ОГА добавили, что со всех объектов, на которых был Зеленский, осуществлялась прямая трансляция на странице Офиса президента.

Главной же причиной ограничения количества журналистов, присутствующих на мероприятиях с участием президента, херсонские власти назвали увеличение числа случаев заболевания COVID-19.

Ранее во время визита Владимира Зеленского в Херсон некоторые СМИ не допустили на его пресс-конференцию. Издания устроили флешмоб по этому поводу. В соцсетях появились скриншоты херсонских изданий с шуточными новостями о пребывании президента в городе.

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