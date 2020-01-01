Венгрия поможет Украине в ликвидации последствий паводка

Украинские дипломаты также обратились за помощью пострадавшим от стихийного бедствия украинским областям и к другими странам НАТО.

Венгрия заявила о готовности направить подразделение многонационального инженерного батальона Тиса для преодоления последствий непогоды на западе Украины. Об этом, в пятницу, 26 июня, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

"Искренне благодарен, что мой коллега и друг Szijj'art'o P'eter так быстро откликнулся на украинское предложение привлечь Многонациональный инженерный батальон Тиса для преодоления последствий непогоды в западных украинских областях. Именно так должны действовать настоящие партнеры и добрые соседи", - поблагодарил венгерскую сторону Кулеба.

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что батальон готов отправиться в указанное место.

Инженерный батальон Тиса был сформирован 15 ноября 2002 года в Будапеште главами генеральных штабов венгерской, румынской армий, Вооруженных Сил Словацкой Республики и Украины. Основной задачей инженерного батальона Тиса, который насчитывает более полутысячи военнослужащих Вооруженных сил Украины, являются: эвакуация населения, техники и имущества из зоны стихийного бедствия, расчистка завалов, восстановление дорог, гидротехнических сооружений, регулирование русел реки, охрана объектов, сопровождение гуманитарной помощи и тому подобное.

Ранее на Прикарпатье оценили степень повреждения жилищного фонда из-за наводнения. Напомним, за последние несколько дней в западных регионах бушует непогода. Так, на Прикарпатье выпало две месячные нормы осадков.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet