В МОЗ объяснили, какая часть больных COVID-19 нуждаются в госпитализации

По словам чиновников Минздрава, большая часть украинцев коронавирусную инфекцию нового типа переносят легко.

В министерстве здравоохранения Украины заявили, что большинство украинцев легко переносят коронавирус и лишь малой части из них требуется медицинская помощь в условиях стационара. Об этом, в пятницу, 26 июня, пишет Lb.ua со ссылкой на врача-эпидемиолога Центра общественного здоровья Минздрава Оксану Кошалко.

"Около 80% - это легкие формы заболевания. Госпитализации требует не более 20% больных из всех зарегистрированных случаев. И только 5% требует интенсивной терапии", - сообщила эпидемиолог.

Ранее в Минздраве сообщили, что в Украине показатель летальности от коронавируса COVID-19 составляет 2,6%. При этом в Германии этот показатель 4%, а в США – 5%.

В свою очередь исследователи прогнозируют, что от коронавируса умрут тысячи украинцев до конца 2020 года.

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