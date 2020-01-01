В Украине возможна повторная остановка транспорта

Решение об остановке общественного транспорта в каждом отдельно взятом регионе будут принимать местные власти, сообщил Шмыгаль.

В некоторых регионах Украины возможна повторная остановка общественного транспорта из-за роста числа зараженных коронавирусной инфекцией. Однако все будет зависеть от загруженности койкомест в больницах, темпов прироста больных в областях и ряда других показателей, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом, в пятницу, 26 июня, пишет BBC.

"Есть рост количества больных. Относительно закрытия транспорта - это возможно в некоторых городах и областях. Не исключено, что в отдельных городах или областях придется по решению местных комиссий вернуться к закрытию транспорта", - отметил глава правительства.

По его словам, решение об остановке общественного транспорта будет принимать власть на местах. А инициатором будет - столичный градоначальник.

"Если мы будем видеть, что есть угроза развития эпидемии в гиперболическом масштабе, то будем давать рекомендации или и вводить карантин на государственном уровне", - пояснил он.

Ранее государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей с 18 июня усилила надзор за соблюдением карантинных мероприятий.

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