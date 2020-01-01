На западной Украине не хватает питьевой воды

Из-за размытых дорог, питьевую воду жителям затопленных районов вынуждены доставлять вертолетами, заявил Аваков.

Всего на западной Украине из-за паводка затоплено около пяти тысяч колодцев. Об этом, в пятницу, 26 июня, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире Свобода слова Савика Шустера на канале Украина.

По словам главы МВД, воду людям доставляют вертолетами.

"И сегодня я просматривал, как работают наши вертолеты там - ГСЧС и Нацгвардия. Они в основном везут в районы воду питьевую и продукты питания. У нас нет нормальной питьевой воды сейчас. Это гигантская проблема", - заявил Аваков.

Арсен Аваков сообщил, что для каждого села доставляется от трех до пяти тысяч тонн воды.

"Сегодня работали по Галицкому району, по Верховинскому. Эта проблема решена, но не решена на постоянной основе. Воды никогда не бывает много, она не должна быть ограничена", - добавил министр.

По его словам, воду в подтопленныt районs сложно доставить, поскольку из-за паводков повреждено около 205 км дорог.

"Особо большие проблемы в Верховинском и Галицком районе. По нашим данным пострадало более 120 мостов из того, что мы оперативно сосчитали. Их нужно заново восстанавливать", - добавил он.

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что на ликвидацию последствий паводка на западной Украине понадобится около двух недель.

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