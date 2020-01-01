МОЗ готовит новые больницы к приему пациентов с COVID-19

В Украине снижается смертность от коронавирусной инфекции, в то же время число инфицирования - растет, заявляют в Минздраве.

Из-за постоянного увеличения числа инфицированных коронавирусной инфекцией, Минздрав принял решение подготовить к приему пациентов с COVID-19 третью волну больниц. Об этом, в пятницу, 26 июня,заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24.

В то же время, министр отметил, что средний показатель заполненности больниц пациентами с COVID-19 в Украине составляет 16%. При этом в некоторых медучреждениях остаются свободными 50-40% коек.

Степанов добавил, что показатель летальности вследствие осложнений от коронавируса в Украине - снижается. Также, и среди врачей.

"На сегодня показатель летальности в Украине составляет 2,6%, тогда как в Германии - 4%, в Испании - 9,5%. Эффективность лечения, которая есть в нашей стране, намного лучше, чем в европейских странах", - заявил министр.

Министр добавил - чтобы уберечься от болезни необходимо придерживаться советов и рекомендаций от Минздрава.

Ранее глава правительства заявил, что в некоторых регионах Украины возможна повторная остановка общественного транспорта из-за роста числа зараженных коронавирусной инфекцией. Однако все будет зависеть от загруженности койкомест в больницах, темпов прироста больных в областях и ряда других показателей.

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