Итоги 26 июня: Очередной рекорд COVID и первая концессия

В Украине поставлено новый коронавирусный рекорд; Зеленский уволил губернатора-коррупционера: Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Украине новый коронавирусный рекорд – 1109 больных за сутки

За сутки в Украине выявлено 1109 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Впервые с начала эпидемии суточный показатель перешагнул отметку в 1000 человек. В целом с начала эпидемии заразилось 41 117 человек.

За весь период пандемии 18 299 пациентов выздоровело, 1086 скончалось.

Впервые в истории: Украина сдала в концессию порт Херсона

Украина сдала в концессию первый крупный объект стратегической инфраструктуры – Херсонский морской торговый порт. В долгосрочную аренду у государства торговый порт взяла грузино-швейцарская компания-консорциум “Рисоил-Херсон“.

От этого проекта государственно-частного партнерства ожидается 300 млн гривен инвестиций в развитие порта и инфраструктуры города и региона в ближайшие три года.

В соответствии с соглашением, концессионер должен обеспечить объемы перевалки грузов в 2030 году на уровне не менее 1,36 млн тонн в год.

Зеленский уволил главу Кировогрдской ОГА Балоня

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Балоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации.

Получил несколько дней назад от СБУ информацию о том, что в окружении главы областной государственной администрации происходят, мягко говоря, неправильные вещи, связанные с нарушением закона Украины. Закон один для всех. Поэтому когда я получил эту информацию, сразу сказал, что уволю главу облгосадминистрации. А правоохранительные органы должны заниматься всем остальным, - заявил Зеленский.

Позднее стало известно, что СБУ предъявила Балоню официальное подозрение в коррупции.

ГБР сообщило о подозрении в госизмене экс-главе Генштаба ВСУ

Бывшему начальнику Генерального штаба ВСУ времен Януковича сообщено о подозрении в государственной измене. Следователи установили, что Владимир Замана при соучастии с экс-президентом и двумя бывшими министрами обороны Украины в период с 2012 по 2014 годы подрывал суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ее обороноспособность, а также помогал это делать России.

Лукашенко планирует обновить Конституцию Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с предложениями обновленной Конституции.