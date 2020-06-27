Сутки на Донбассе: 9 обстрелов и 1 раненный

Ответным огнем ВСУ уничтожили одного сепаратиста, еще двоих ранили.

В течение суток 26 июня незаконные вооруженные формирования на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом информирует пресс-центр Операции Объединенных сил.

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Сообщается, что боевики применяли запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, а также 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Отмечается, что обстрелы велись вблизи населенных пунктов Крымское, Катериновка, Новоалександровка, Новозвановка, Хутор Свободный, Шумы и Славное.

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Вследствие вражеских обстрелов за прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Он был оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказана необходимая медицинская помощь.

Объединенные силы для обеспечения полного контроля над ситуацией в районе проведения операции приняли необходимые меры огневого воздействия. Получив адекватный ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы. По данным разведки, 26 июня был уничтожен один и ранены двое оккупантов, - сообщили в штабе ООС.

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С начала текущих суток оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня, в том числе и с применением вооружения, запрещенного к использованию.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, в сети появилось видео, как ВСУ уничтожили разведывательную станцию боевиков. Выстрелом из ПТКР была нейтрализована новая переносная станция наземной разведки ПСНР-8 “Кредо-М1“ российского производства.