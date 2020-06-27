COVID в Украине: Суточный прирост снизился до 948 случаев
За прошедшие сутки в Украине выявлено 948 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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За весь период с начала пандемии в Украине подтверждены 42065 случаев COVID-19, из них 1110 летальных, 18701 пациент выздоровел. Всего проведено 631 966 тестирований методом ПЦР.
В разрезе по регионам общая статистика следующая:
- Винницкая область - 1811 случаев;
- Волынская область - 2161 случай;
- Днепропетровская область - 1087 случаев;
- Донецкая область - 415 случаев;
- Житомирская область - 1371 случай;
- Закарпатская область - 2640 случаев;
- Запорожская область - 565 случаев;
- Ивано-Франковская область - 2253 случая;
- Кировоградская область - 642 случая;
- г. Киев - 4866 случаев;
- Киевская область - 2469 случаев;
- Львовская область - 5004 случая;
- Луганская область - 76 случаев;
- Николаевская область - 392 случая;
- Одесская область - 1567 случаев;
- Полтавская область - 309 случаев;
- Ровенская область - 3475 случаев;
- Сумская область - 287 случаев;
- Тернопольская область - 1876 случаев;
- Харьковская область - 2046 случаев;
- Херсонская область - 191 случай;
- Хмельницкая область - 777 случаев;
- Черновицкая область - 4631 случай;
- Черкасская область - 635 случаев;
- Черниговская область - 519 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 июня в Центр поступило 1185 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 86 359 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, в пятницу Украина поставила очередной антирекорд по коронавирусу. На утро 26 июня выявлено 1109 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Впервые с начала эпидемии суточный показатель перешагнул отметку в 1000 человек.