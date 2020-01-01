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Суд арестовал уволенного Зеленским губернатора, пойманного на взятке

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Экс-чиновника взяли под стражу на два месяца с возможностью выйти под залог в 10 млн грн.
Андрей Балонь
Андрей Балонь
facebook.com/andriibalon

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему главе Кировоградской ОГА Андрею Балоню. Его арестовали на два месяца с возможностью выхода под залог. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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“Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и детективов и применил к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога для председателя ОГА в размере почти 10 млн гривен, для его пособника - 5 млн гривен. Срок действия мер - 60 суток“, - уточнили на странице пресс-службы САП в Facebook.

Хотя в сообщении САП фамилия чиновника прямо не называется, очевидно, что речь идет об Андрее Балоне, которого вчера уволил с должности президент Зеленский. Свое решение глава государства прокомментировал тезисом, что вор должен сидеть.

Напомним, пойманного на взятке губернатора официально уведомили о подозрении. СБУ не называет имя коррупционера, но, по всей видимости, речь идет об уволенном главе Кировоградской ОГА.

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Теги: САП, суд, губернатор, Кировоградская область, коррупция, залог
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