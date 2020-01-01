В Гослесагентстве заявили о радикальном сокращении незаконных вырубок

Чиновники профильного ведомства уверены, что ситуацию с незаконными вырубками удалось переломить.

За первое полугодие 2020 года незаконные вырубки древесины в Украине уменьшились на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий, сообщает пресс-служба ведомства.

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“Нам удалось уменьшить на 46% незаконные рубки. Ежедневные рейдовые патрулирования лесов, новые стандарты древесины, подключение к электронному учету древесины всех лесопользователей, электронные аукционы, новые вовлеченные кадры уже дают свои результаты“, - отметил Заблоцкий.

Впрочем, он убежден, что только рейдами невозможно решить все проблемы. Нужно менять подходы внутри системы.

Для этого мы разработали законопроект по комплексному решению проблемы незаконных рубок и оборота древесины, - рассказал глава ведомства.

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По его данным, документ уже проработали эксперты и передали в комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования. Одно из важных изменений, которое предлагает законопроект, - лесхозы перестанут выдавать сами себе лесорубные билеты – разрешения на заготовку древесины.

На сегодня территориальные органы ведомства выдают лесорубные билеты только на плановую заготовку спелого леса. А, например, на санитарные рубки лесопользователи, независимо от подчинения, выдают разрешения сами себе.

Моя позиция: постоянные лесопользователи и владельцы лесов не должны сами выдавать разрешения, и сами рубить. Предлагаем установить единый подход к выдаче лесорубочного билета для всех видов рубок и для всех лесопользователей или владельцев лесов исключительно разрешительным органом, - отметил Заблоцкий.

Напомним, в Гослесагентстве назвали главную причину паводка. Чиновники считают, что вырубка лесов практически никак не сказалась на причинах наводнения.