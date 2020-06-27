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В Киевской области ужесточили карантин: Что предусмотрено

Комментариев: 2
В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, местные власти пошли на введение новых ограничений.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ГСЧС

Местные власти решили ужесточить карантин в Киевской области. С 26 июня в регионе запретили массовые мероприятия, обязали рестораны закрываться после 22:00, а также усилили контроль. Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской областной государственной администрации.

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Сообщается, что в Киевской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации запрещены массовые мероприятия в помещениях. При этом можно проводить мероприятия с привлечением не более 10 человек с соблюдением санитарных правил.

Также с 26 июня время работы заведений общепита и развлекательных учреждений ограничено до 22:00.

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Кроме того, усилен контроль за соблюдением противоэпидемических мер:

  • на городском, пригородном, междугородном внутриобластном транспорте
  • на рынках, в заведениях торговли, питания и детсадах;
  • со стороны субъектов хозяйствования.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что к ужесточению карантина готовятся 13 регионов, в том числе Киев.

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Теги: карантин, коронавирус, Киевская область
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Комментариев (2)
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nerddffgcv    27.06.2020, 13:13
Оценка:  -21
nerddffgcv
А шо так?Ведь коронавируса не существует,не так ли?Так ведь считают те тупые долбойобы-вырожденцы,которые не только не соблюдают карантин,но и не носят защитную маску в общественных местах,наплевав на окружающих?
Vixerunt    27.06.2020, 13:25
Оценка:  0
Vixerunt
если б одной маской можно было решить проблему этого вируса мы б давно с этим справились. Др. дело что маска (если это не медицинский респиратор) абсолютно бесполезна, а в жару даже вредная. Носи эту тряпку с дырами где воздух гуляет, не носи, эффекту ноль.
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