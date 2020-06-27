В Киевской области ужесточили карантин: Что предусмотрено

В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, местные власти пошли на введение новых ограничений.

Местные власти решили ужесточить карантин в Киевской области. С 26 июня в регионе запретили массовые мероприятия, обязали рестораны закрываться после 22:00, а также усилили контроль. Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской областной государственной администрации.

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Сообщается, что в Киевской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации запрещены массовые мероприятия в помещениях. При этом можно проводить мероприятия с привлечением не более 10 человек с соблюдением санитарных правил.

Также с 26 июня время работы заведений общепита и развлекательных учреждений ограничено до 22:00.

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Кроме того, усилен контроль за соблюдением противоэпидемических мер:

на городском, пригородном, междугородном внутриобластном транспорте

на рынках, в заведениях торговли, питания и детсадах;

со стороны субъектов хозяйствования.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что к ужесточению карантина готовятся 13 регионов, в том числе Киев.