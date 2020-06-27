В Украине втрое выросло число больных с пневмонией

Сегодня в сутки регистрируют по 700-1000 новых пациентов.

В Украине сегодня фиксируется от 700 до 1000 новых случаев заболевания пневмонией в сутки, тогда как в мае количество заболевших было около 250-300 в сутки. Об этом во время брифинга сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

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“На сегодняшний день мы за сутки тестируем новых пневмоний от 700 до 1000 случаев. Я могу вам сказать, что, например, в мае, когда мы начали смягчать карантинные меры, начали переходить к адаптивному карантину, это количество было около 250-300 случаев в день. То есть вы видите, что почти в три раза увеличилось количество пневмоний“, - отметил Степанов.

Кроме того, министр подчеркнул, что летом обычно количество пневмоний не растет, а, наоборот, падает.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что к ужесточению карантина готовятся 13 регионов, в том числе Киев.