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ЕС не откроет границы для украинцев с 1 июля - СМИ

Комментариев: 4
В Украине число новых случаев за последние две недели превышает средний показатель по Евросоюзу.
Украинцев не впустят в Евросоюз
Украинцев не впустят в Евросоюз
Getty

Евросоюз определили критерии, по которым будут впускать граждан стран, не входящих в ЕС Границы планируют открыть с 1 июля. Об этом пишет издание Politico, в распоряжении которого оказался соответствующий документ.

Статистика заражений коронавирусом в Украине не позволяет попасть в список стран, жителям которых разрешат въезд в Европу. 

С 1 июля открывается въезд для стран, где уровень заражения равен или ниже, чем средний в Европе. В Украине число новых случаев за последние две недели превышает средний показатель по ЕС.

Отметим, что уровень заражения в ЕС составляет менее 20 человек на 100 тысяч населения, в Украине он превышает показатель в 50.

Как границы открываются для украинцев: обновляется

В дополнение к уровню инфицирования Брюссель также оценит, есть тенденция на увеличение или уменьшение новых случаев, и рассмотрит, как страна справляется с эпидемией и насколько надежны ее данные.

В первую редакцию списка стран, гражданам которых разрешат въезжать в ЕС, воидут менее 20 стран. Украины в списке нет.

Полный список, согласованный в пятницу, огласила газета New York Times:

  • Алжир
  • Австралия
  • Канада
  • Грузия
  • Япония
  • Черногория
  • Марокко
  • Новая Зеландия
  • Руанда
  • Сербия
  • Южная Корея
  • Таиланд
  • Тунис
  • Уругвай
  • Андорра
  • Сан-Марино
  • Монако
  • Ватикан

Китай будет включен в список, если он также откроет свои границы для путешественников из ЕС.

Список третьих стран, чьим гражданам будет открыт въезд в ЕС, будет обновляться каждые две недели с учетом развития событий, согласились европейские дипломаты.

 

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Теги: ЕС, Евросоюз, граница, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Russian-Troll    27.06.2020, 13:13
Оценка:  -24
Russian-Troll
Зачем вам Европа приезжайте отдыхать в Крым. И не далеко и на русском все разговаривают
Vixerunt    27.06.2020, 13:15
Оценка:  +1
Vixerunt
а мы не боимся иностранных языков в отл. от ватников которые ведут оседло-пеньковый образ жизни редко покидая районный центр.
nerddffgcv    27.06.2020, 13:05
Оценка:  -24
nerddffgcv
Ничего страшного!И здесь работы хватает.Особенно за 100-200 гривен в день работы навалом.Согласен,маловато.Но надо быть патриотами и понимать всю серъёзность непростой ситуации на планете!)))))))))))))))))
Vixerunt    27.06.2020, 13:14
Оценка:  +1
Vixerunt
нет такой работы; разве что сторожем в библиотеке.
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