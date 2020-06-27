ЕС не откроет границы для украинцев с 1 июля - СМИ

В Украине число новых случаев за последние две недели превышает средний показатель по Евросоюзу.

Евросоюз определили критерии, по которым будут впускать граждан стран, не входящих в ЕС Границы планируют открыть с 1 июля. Об этом пишет издание Politico, в распоряжении которого оказался соответствующий документ.

Статистика заражений коронавирусом в Украине не позволяет попасть в список стран, жителям которых разрешат въезд в Европу.

С 1 июля открывается въезд для стран, где уровень заражения равен или ниже, чем средний в Европе. В Украине число новых случаев за последние две недели превышает средний показатель по ЕС.

Отметим, что уровень заражения в ЕС составляет менее 20 человек на 100 тысяч населения, в Украине он превышает показатель в 50.

Как границы открываются для украинцев: обновляется

В дополнение к уровню инфицирования Брюссель также оценит, есть тенденция на увеличение или уменьшение новых случаев, и рассмотрит, как страна справляется с эпидемией и насколько надежны ее данные.

В первую редакцию списка стран, гражданам которых разрешат въезжать в ЕС, воидут менее 20 стран. Украины в списке нет.

Полный список, согласованный в пятницу, огласила газета New York Times:

Алжир

Австралия

Канада

Грузия

Япония

Черногория

Марокко

Новая Зеландия

Руанда

Сербия

Южная Корея

Таиланд

Тунис

Уругвай

Андорра

Сан-Марино

Монако

Ватикан

Китай будет включен в список, если он также откроет свои границы для путешественников из ЕС.

Список третьих стран, чьим гражданам будет открыт въезд в ЕС, будет обновляться каждые две недели с учетом развития событий, согласились европейские дипломаты.

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