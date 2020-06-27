ЕС не откроет границы для украинцев с 1 июля - СМИ
Евросоюз определили критерии, по которым будут впускать граждан стран, не входящих в ЕС Границы планируют открыть с 1 июля. Об этом пишет издание Politico, в распоряжении которого оказался соответствующий документ.
Статистика заражений коронавирусом в Украине не позволяет попасть в список стран, жителям которых разрешат въезд в Европу.
С 1 июля открывается въезд для стран, где уровень заражения равен или ниже, чем средний в Европе. В Украине число новых случаев за последние две недели превышает средний показатель по ЕС.
Отметим, что уровень заражения в ЕС составляет менее 20 человек на 100 тысяч населения, в Украине он превышает показатель в 50.
Как границы открываются для украинцев: обновляется
В дополнение к уровню инфицирования Брюссель также оценит, есть тенденция на увеличение или уменьшение новых случаев, и рассмотрит, как страна справляется с эпидемией и насколько надежны ее данные.
В первую редакцию списка стран, гражданам которых разрешат въезжать в ЕС, воидут менее 20 стран. Украины в списке нет.
Полный список, согласованный в пятницу, огласила газета New York Times:
- Алжир
- Австралия
- Канада
- Грузия
- Япония
- Черногория
- Марокко
- Новая Зеландия
- Руанда
- Сербия
- Южная Корея
- Таиланд
- Тунис
- Уругвай
- Андорра
- Сан-Марино
- Монако
- Ватикан
Китай будет включен в список, если он также откроет свои границы для путешественников из ЕС.
Список третьих стран, чьим гражданам будет открыт въезд в ЕС, будет обновляться каждые две недели с учетом развития событий, согласились европейские дипломаты.
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