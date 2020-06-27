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В зоне паводка до сих пор подтоплены 4 тысячи домов

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Спасатели рассказали о ситуации в западных регионах Украины, где стихия нанесла значительный ущерб.
Вода отступает, но ее всё еще много
Вода отступает, но ее всё еще много
facebook.com/MNS.GOV.UA

В западных областях Украины из-за непогоды в 180 населенных пунктах до сих пор остаются подтопленными 3 871 дом. Вода стоит в подвалах и на приусадебных участках местного населения, разрушены автодороги, мосты и другие объекты инфраструктуры, обесточены 8 пунктов на Прикарпатье. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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“На территории западных областей (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская) продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка. Всего на территории области погибло — 3 человека (Ивано-Франковская область)“, — говорится в утренней сводке ведомства в субботу, 27 июня.

В ГСЧС отметили, что в 180 (было 346) населенных пунктах Ивано-Франковской (132), Черновицкой (28), Львовской (13), Тернопольской (7) областей остается подтопленным 3 871 дом (было 14 428) и 2 объекта социальной и бытовой сферы (было 18).

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Разрушены 202,3 км автодорог (было 278) (Ивано-Франковская — 200,7, Черновицкая — 1,4, Львовская — 0,2), 94 моста (было 94), 93 из них в Ивано-Франковской области, 650 м дамб в Черновицкой области

По состоянию на 7 часов утра 27 июня остаются обесточенными 8 населенных пунктов в Ивано-Франковской области.

Напомним, на западной Украине не хватает питьевой воды. Из-за размытых дорог, питьевую воду жителям затопленных районов вынуждены доставлять вертолетами, заявил Аваков.

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Теги: наводнение, ГСЧС, Карпаты, Ивано-Франковская область
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Комментариев (1)
zurbuk    27.06.2020, 13:46
Оценка:  0
zurbuk
Население Карпат напоминает человека рубящего сук на котором сидит. Чёрные лесорубы это не жители Херсонской или Винницкой области это вы сами виноваты и нечего теперь скулить.
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