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Саакашвили заявил об отсутствии государства в Украине

Комментариев: 2
В Украине есть чиновники, которые действуют именем несуществующего государства, считает политик.
Саакашвили заявил, что Украина может распасться
Саакашвили заявил, что Украина может распасться

Украинское государство вытеснили местные чиновники, считает глава исполкома национального Совета реформ, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, сообщает Украина 24.

"В Украине нет государства. В Украине есть чиновники, которые (действуют) именем несуществующего государства", - заявил политик в эфире телеканала.

По словам Саакашвили, государство - "это то, которое для всех, которое обеспечивает справедливость для всех, которое защищает всех".

В Украине, считает он, такого государства нет. Вместо это существует "куча чиновников", у каждого из которых есть начальник.

В середине июня Саакашвили заявил, что Украина может распасться, если руководство страны не проведет быстрые реформы.

Ранее Саакашвили рассказал, что президент Владимир Зеленский поставил перед ним ряд задач, в частности, по совершенствованию налогового законодательства и завершения реформы таможни. 

 

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Теги: Украина, Саакашвили, чиновники, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Сыроешка    27.06.2020, 14:42
Оценка:  -1
Сыроешка
Государства нет.Уже 6 лет.
nerddffgcv    27.06.2020, 14:12
Оценка:  -22
nerddffgcv
Знатный троллинг от грузинского коррупционера-и по совместительству путинского агента!Браво,Михо!Всё правильно ты сказал!То что Путин прописал!Не в бровь,а в глаз!)))))))))))))))))))
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