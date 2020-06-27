Саакашвили заявил об отсутствии государства в Украине
Украинское государство вытеснили местные чиновники, считает глава исполкома национального Совета реформ, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, сообщает Украина 24.
"В Украине нет государства. В Украине есть чиновники, которые (действуют) именем несуществующего государства", - заявил политик в эфире телеканала.
По словам Саакашвили, государство - "это то, которое для всех, которое обеспечивает справедливость для всех, которое защищает всех".
В Украине, считает он, такого государства нет. Вместо это существует "куча чиновников", у каждого из которых есть начальник.
В середине июня Саакашвили заявил, что Украина может распасться, если руководство страны не проведет быстрые реформы.
Ранее Саакашвили рассказал, что президент Владимир Зеленский поставил перед ним ряд задач, в частности, по совершенствованию налогового законодательства и завершения реформы таможни.
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