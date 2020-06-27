Два месяца назад злоумышленники пытались сжечь эту синагогу.

Зеленский посетил синагогу в Херсоне, чтобы поговорить с раввином

Зеленский посетил синагогу в Херсоне, чтобы поговорить с раввином

Президент Украины Владимир Зеленский посетил синагогу Хабад на Херсонщине, община которой насчитывает более 5 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Отмечается, что в апреле эту синагогу пытались поджечь злоумышленники. Двое подозреваемых в преступлении были задержаны через три недели после инцидента.

Глава государства встретился с главным раввином Херсона и Херсонской области Иосифом-Ицхаком Вольфом и осмотрел отремонтированные части здания, которые были повреждены при попытке поджога. Иосиф-Ицхак Вольф поблагодарил Президента за быструю реакцию украинской власти на этот акт антисемитизма.

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Владимир Зеленский и главный раввин региона вручили благодарственные письма начальнику полиции Херсонщины Александру Прокудина и главе СБУ в регионе Сергей Криворучко за быстрое раскрытие преступления.

Главное даже не то, что это быстрый и правильный результат. Я думаю, что самое главное – и это произошло – что все люди видят, что в Украине есть граждане Украины. И, несмотря на национальность, вероисповедание, все они защищены государством Украина, нашими институтами, нашими правоохранителями. Самое главное – чтобы все здесь себя чувствовали, как люди, - заявил Президент.

Напомним, на днях в Одессе прибывшие из РФ неонацисты пытались сжечь мечеть. Злоумышленников схватили на месте преступления, где они пытались забросать мечеть “коктейлями Молотова“.