Шмыгаль обещает окончание паводка в ближайшие дни

Вода постепенно уходит из зоны наводнения. После этого власти начнут подсчитывать ущерб.

Ущерб от наводнения в пяти областях Западной Украины огромный, речь идет о сотнях миллионов гривен. Но вскоре наводнение должно закончиться. Об этом в интервью “BBC News Украина“ заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По словам главы правительства, в горах всё еще идут дожди, но уже не столь интенсивные.

“За эти три дня количество осадков составляет 5-12 мм и количество воды спадает. Волна, которая сошла с гор пошла на равнину, но и там ситуация на первом этапе нормализации. Хочется надеяться, что буквально завтра-послезавтра ситуация нормализуется и мы приступим к ликвидации последствий“, - отметил Шмыгаль.

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Сколько точно потребуется на восстановление инфраструктуры после наводнения, в правительстве не знают. Посчитать точную сумму убытков планируют в течение следующих нескольких недель, когда спадет вода и будет видно все последствия разрушений.

Расчетов нет, мы можем сравнивать с предыдущими подобными катаклизмами, речь шла о сотнях миллионов гривен. Сегодня можно гадать, сколько это, но первая сумма, которую мы выделили это более 700 млн гривен, - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что больше всего от наводнения пострадала Ивано-Франковская область, также стихийное бедствие затронуло Львовскую, Тернопольскую, Закарпатскую область.

Напомним, в зоне паводка до сих пор подтоплены 4 тысячи домов. Спасатели рассказали о ситуации в западных регионах Украины, где стихия нанесла значительный ущерб.