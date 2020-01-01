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Парень с Урала незаконно проник в Украину, спасаясь от призыва в РФ

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Молодой россиянин пешком пересек границу в Сумской области, но был задержан украинскими пограничниками.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ГПСУ

В Сумской области пограничники задержали россиянина, который пешком незаконно пересек российско-украинскую границу, стремясь избежать призыва на военную службу в армию РФ. Об этом информирует пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

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“Вчера, 26 июня, около госграницы в районе н.п. Лукашовка Великописаревского района пограничники Сумского отряда задержали россиянина, который в пешем порядке незаконно пересек российско-украинскую границу вне установленных пунктов пропуска. Им оказался 19-летний житель Урала“, - говорится в сообщении ведомства.

Выясняя обстоятельства правонарушения, пограничники установили, что молодой человек следовал в Украину с целью трудоустройства. Также юноша признался, что не желает быть призванным на военную службу в российскую армию, поэтому решил отправиться в Украину.

За незаконное пересечение государственной границы Украины решением суда иностранец привлечены к административной ответственности. Кроме того, в отношении него вынесено решение о запрете въезда на территорию нашей страны сроком на 3 года, - отметили в Госпогранслужбе.

Сейчас россиянин принудительно возвращен на территорию РФ.

Напомним, осенью границу Украины “незаконно пересекли“ 12 российских коров. В МВД предположили, что животные бежали в Украину в поисках лучшей жизни.

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Теги: граница, Госпогранслужба, Россия
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