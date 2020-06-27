Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под окнами у Зеленского активисты требовали разрешить марихуану

Комментариев: 1
Люди призывали руководство страны разработать закон об обращении в Украине медицинского каннабиса.
Под окнами у Зеленского активисты требовали разрешить марихуану
© censor.net.ua
Фото 1/8
Под окнами у Зеленского активисты требовали разрешить марихуану
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В субботу, 27 июня, под зданием Офиса Президента состоялась акция “Наше право жить без боли!“ в рамках ежегодного Марша Свободы за реформы государственной политики в отношении наркотиков. Как пишет Цензор.НЕТ, люди требовали легализации медицинского каннабиса.

Читай также: Аваков попросил нардепов помочь продать тонны наркотиков

“Более 2 млн пациентов лишены эффективной терапии. Среди них более 20 тыс. детей с фарм-резистентными формами эпилепсии, сотни тысяч онкобольных, более 100 тыс. паллиативных больных, десятки тысяч ветеранов войны с посттравматическим стрессовым расстройством. Все они страдают каждый день“, - отметили участники акции.

Активисты требовали разработать и принять закон о легализации медицинского каннабиса, чтобы урегулировать контролируемое обращение каннабиса и его производных для научных и медицинских целей.

Напомним, в Канаде COVID-19 спровоцировал резкий спрос на каннабис. Компании по производству медицинского каннабиса поощряют клиентов покупать их продукцию в Интернете.

Поделись:
Теги: каннабис, митинг, Офис президента, закон, наркотики
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
nerddffgcv    27.06.2020, 16:30
Оценка:  -24
nerddffgcv
Что,пидopы,на бухло денег не хватает?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь