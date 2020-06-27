Под окнами у Зеленского активисты требовали разрешить марихуану

Люди призывали руководство страны разработать закон об обращении в Украине медицинского каннабиса.

В субботу, 27 июня, под зданием Офиса Президента состоялась акция “Наше право жить без боли!“ в рамках ежегодного Марша Свободы за реформы государственной политики в отношении наркотиков. Как пишет Цензор.НЕТ, люди требовали легализации медицинского каннабиса.

Читай также: Аваков попросил нардепов помочь продать тонны наркотиков

“Более 2 млн пациентов лишены эффективной терапии. Среди них более 20 тыс. детей с фарм-резистентными формами эпилепсии, сотни тысяч онкобольных, более 100 тыс. паллиативных больных, десятки тысяч ветеранов войны с посттравматическим стрессовым расстройством. Все они страдают каждый день“, - отметили участники акции.

Активисты требовали разработать и принять закон о легализации медицинского каннабиса, чтобы урегулировать контролируемое обращение каннабиса и его производных для научных и медицинских целей.

Напомним, в Канаде COVID-19 спровоцировал резкий спрос на каннабис. Компании по производству медицинского каннабиса поощряют клиентов покупать их продукцию в Интернете.