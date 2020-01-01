На Донбассе подорвался украинский сапер: В штабе рассказали детали

Инцидент произошел во время разминирования окрестностей Марьинки.

В субботу, 27 июня, в районе населенного пункта Марьинка на Донбассе в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения сапер из состава Объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.

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Отмечается, что подрыв произошел во время разминирования участка местности вблизи прифронтового поселка. Раненного сапера доставили в лечебное учреждение для оказания необходимой медицинской помощи.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов был ранен один украинский военнослужащий.