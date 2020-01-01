Местные власти заключили договор с фирмой структурой на 17 млн гривен. Стоимость медоборудования была искусственно завышена на 20%.

В Сумах местных чиновников разоблачили в злоупотреблениях во время закупки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для одной из клинических больниц. Медучреждение получило всего пять аппаратов вместо 23, сообщает СБУ в субботу, 27 июня.

Указано, что для закупки аппаратов ИВЛ местные власти заключили договор с коммерческой структурой на 17 млн гривен из бюджета. Стоимость медоборудования была искусственно завышена на 20%.

Во время обысков по месту работы и жительства фигурантов правоохранители изъяли документы с доказательствами противоправной деятельности. Также на соответствие сертификата проверяется медицинское оборудование, – говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении властью или служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины). Проверяется причастность чиновников к созданию преступной схемы.

Cмотрите фотогалерею: В Сумах выявили хищения при закупке аппаратов ИВЛ

Ранее полиция выявила хищения на строительстве сельских амбулаторий. В схеме были задействованы чиновники министерства здравоохранения и его областных структур в шести областях.

Также на Донбассе разоблачили махинацию с масками на 10 млн гривен для Укрзализныци.

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