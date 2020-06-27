В Харькове младенец погиб под колесами авто

Автомобиль ВАЗ задним ходом наехал на детскую коляску, в которой находился маленький ребенок.

В Харькове автомобиль ВАЗ смертельно травмировал грудного ребенка. Инцидент произошел в переулке Аварина, сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 27 июня.

"Установлено, что... мужчина толкал задним ходом автомобиль ВАЗ 21013 в нерабочем состоянии под управлением 18-летнего водителя. Во время движения автомобиль наехал на детскую коляску, в которой находился малолетний ребенок. Девочку с травмами доставили в больницу. От полученных повреждений она скончалась в медицинском учреждении", – говорится в сообщении.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины).

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