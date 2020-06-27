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В Харькове младенец погиб под колесами авто

Комментариев: 1
Автомобиль ВАЗ задним ходом наехал на детскую коляску, в которой находился маленький ребенок.
Трагедия произошла в переулке Аварина
Трагедия произошла в переулке Аварина
Нацполиция Украины

В Харькове автомобиль ВАЗ смертельно травмировал грудного ребенка. Инцидент произошел в переулке Аварина, сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 27 июня.

"Установлено, что... мужчина толкал задним ходом автомобиль ВАЗ 21013 в нерабочем состоянии под управлением 18-летнего водителя. Во время движения автомобиль наехал на детскую коляску, в которой находился малолетний ребенок. Девочку с травмами доставили в больницу. От полученных повреждений она скончалась в медицинском учреждении", – говорится в сообщении.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: В Харькове младенец погиб под колесами авто

Ранее в Ровенской области погиб семимесячный ребенок в результате аварии вблизи села Большой Житин.

А в Италии во время ДТП погиб двухмесячный младенец. Смерть наступила из-за взрыва подушки безопасности.

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Теги: дети, Харьков, ребенок, фото, девочка, младенец, погиб, автомобиль, ВАЗ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
mercvxzzse    27.06.2020, 19:10
Оценка:  -23
mercvxzzse
Суки,вас обоих под колёса БелАза надо побросать вместе с вашей скотовозкой!
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