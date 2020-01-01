На Донбассе погиб боец ВСУ, еще двое ранены

Сепаратисты с начала суток пять раз нарушили режим прекращения огня, используя артиллерию и минометы.

С начала нынешних суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб один украинский военный, еще двое получили ранения при подрыве на неизвестных взрывчатых устройствах. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в субботу, 27 июня.

Указано, что сепаратисты уже пять раз нарушали режим прекращения огня из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов.

Под вражеские обстрелы попали позиции ВСУ в районе Водяного, Авдеевки, Гранитного, Марьинки и Светлодарска.

Возле Старогнатовки двое военных подорвались на неизвестном боеприпасе. Один из них скончался от множественных осколочных ранений. Второго пострадавшего госпитализировали.

Указано, что подразделения Объединенных сил открывали ответный огонь. Потери сепаратистов уточняются.

Ранее в субботу стало известно, что сапер ВСУ подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи Марьинки.

Также сообщалось, что украинские военные показали на видео уничтожение позиции сепаратистов в зоне ООС.

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