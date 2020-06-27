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Мест в больницах скоро будет не хватать – Степанов

Комментариев: 3
При таком распространении коронавируса нужно говорить о готовности больниц не только второй, но и третьей волны, отметил глава Минздрава.
В Украине быстро ухудшается ситуация с коронавирусом
В Украине быстро ухудшается ситуация с коронавирусом
pixabay.com

Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует существенный скачек заболеваемости коронавирусом COVID-19, если не начать соблюдать контроль, и возможную нехватку мест в больницах. Об этом он на совещании под руководством президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 27 июня.

"Если сейчас не начать соблюдать контроль, то мы получим еще худший результат через две недели", – сказал министр и добавил, что при таком распространении болезни нужно говорить о готовности больниц не только второй волны, но и третьей.

Степанов отметил, что система здравоохранения сейчас работает лучше, чем в начале эпидемии, но в любой стране возможности медицины ограничены в случае большого наплыва больных. Если в некоторых областях пока заполнены 40-60% коек, то, по его словам, с нынешней динамикой очень скоро мест будет не хватать.

Напомним, за последние 24 часа в Украине немного снизился суточный прирост инфицирования коронавирусом. Было выявлено 948 новых случаев COVID-19, 402 из числа ранее заболевших выздоровели, 24 умерли.

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Теги: Украина, Минздрав, инфекция, пандемия, МОЗ, заражение, Владимир Зеленский, Коронавирус, Максим Степанов, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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mercvxzzse    27.06.2020, 21:01
Оценка:  -23
mercvxzzse
А в МОРГах?
Брюква_и_Клюква    27.06.2020, 21:06
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Не мечтай про морг, мокша. Тебя зароют в канаве
mercvxzzse    27.06.2020, 21:10
Оценка:  -22
mercvxzzse
Ботелло,главное что тебя зароют на Байковом,а не на Грибовицкой мусорной свалке,как ты указало в своём завещании.)))))))))))))))
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