Зеленский подписал указ об увольнении главы Кировоградской ОГА

Андрей Балонь сам написал заявление о своей отставке с поста главы Кировоградской облгосадминистрации.

Президент Владимир Зеленский освободил Андрея Балоня от должности председателя Кировоградской облгосадминистрации. Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства в субботу, 27 июня.

"Освободить Балоня Андрея Богдановича от должности председателя Кировоградской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", – говорится в документе.

Ранее на этой неделе СБУ сообщила о задержании главы одной из ОГА на вымогательстве. Он планировал получить 1,8 млн гривен от регионального представительства госоргана. Позже выяснилось, что речь идет о руководителе Кировоградской облгосадминистрации.

Кабинет министров 25 июня на внеочередном заседании согласовал отставку Андрея Балоня с должности, которую он занимал с ноября 2019 года.

А 26 июня Зеленский заявил, что принял решение об отставке Андрея Балоня.

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