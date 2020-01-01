В СНБО не исключили дистанционного обучения школьников осенью

Уже сейчас должны быть подготовлены соответствующие технические возможности, отметил Алексей Данилов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не исключает возможность продолжения дистанционного обучения школьников в следующем учебном году. Об этом сообщается на сайте президента Украины в субботу, 27 июня.

По словам Данилова, существует вероятность того, что этой осенью большинству школ Украины придется снова перейти на дистанционное обучение.

"Поэтому уже сегодня должны быть подготовлены соответствующие технические возможности", – подчеркнул он.

Как известно, этой весной украинские школы были переведены на дистанционную форму обучения из-за карантина. Был запущен проект Всеукраинская школа онлайн.

Ранее на этой неделе в Минобразования заявили, что рассчитывают на начало нового учебного года в школах с 1 сентября.

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