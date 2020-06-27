Украинская власть игнорирует потребности и права пациентов, что противоречит Конституциии правам человека, считают организаторы акции.

В Киеве на улице Банковой у здания Офиса президента прошла акция, участники которой требовали легализовать медицинский каннабис. Об этом сообщает Укринформ в субботу, 27 июня.

"Мы подчеркиваем, что бездействие и игнорирование потребностей и прав пациентов, в частности в лечении препаратами на основе каннабиса, противоречит как нормам Конституции, так и фундаментальным правам человека", – отметили организаторы мероприятия.

На Банковой собрались около 100 человек. Они призвали президента, правительство и парламентариев принять меры по обеспечению доступа пациентов к лечению препаратами, содержащими каннабиноиды. Также они требовали публичного отчета от органов центральной исполнительной власти о причинах провала в реализации Стратегии государственной политики относительно наркотических средств.

Cмотрите фотогалерею: На Банковой требовали легализовать медицинский каннабис

Ранее соцопрос показал, что легализацию медицинской марихуаны поддерживают больше 50% украинцев.

В свою очередь президент Зеленский заявлял, что не считает вопрос легализации каннабиса приоритетным.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet