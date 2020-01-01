ЕС поможет Украине с ликвидацией паводков

В постоянном контакте с Украиной будет координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС.

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Евросоюз оперативно отреагировал на призыв Украины о помощи в ликвидации последствий сильных паводков на западе страны. Для обеспечения потребностей Киева задействован механизм гражданской защиты, сообщила Еврокомиссия в субботу, 27 июня.

"В начале этой недели обильные дожди привели к значительным паводкам на юго-западе Украины в течение последних 50 лет, унеся человеческие жертвы и нанеся повреждения сотням домов. С целью оказать первую помощь украинским органам власти был активирован механизм гражданской защиты ЕС", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на призыв украинской власти уже отреагировала Швеция, которая предложила предоставить 1,2 км барьеров от паводков, 250 шлангов и технических экспертов.

Также Еврокомиссия предоставит картографические услуги в пострадавших районах через спутниковую систему ЕС.

Кроме того, в постоянном контакте с Украиной круглосуточный координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС для того, чтобы внимательно следить за ситуацией и направлять дальнейшую помощь.

"Мы готовы предоставить дальнейшую помощь и засвидетельствовать свою солидарность со всеми, кто находится в пострадавших районах, и со спасателями, которые работают на месте", – отметил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил Евросоюз "за мгновенную реакцию и поддержку". Об этом он написал в Twitter.

Накануне Украина попросила НАТО и ЕС о помощи для ликвидации последствий масштабных наводнений в западном регионе.

Также сообщалось, что США экстренно выделили 100 тысяч долларов украинской стороне для ликвидации последствий наводнений.

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