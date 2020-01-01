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ЕС поможет Украине с ликвидацией паводков

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В постоянном контакте с Украиной будет координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС.
На Прикарпатье за несколько дней выпало две месячные нормы осадков
На Прикарпатье за несколько дней выпало две месячные нормы осадков
МВС України

Евросоюз оперативно отреагировал на призыв Украины о помощи в ликвидации последствий сильных паводков на западе страны. Для обеспечения потребностей Киева задействован механизм гражданской защиты, сообщила Еврокомиссия в субботу, 27 июня.

"В начале этой недели обильные дожди привели к значительным паводкам на юго-западе Украины в течение последних 50 лет, унеся человеческие жертвы и нанеся повреждения сотням домов. С целью оказать первую помощь украинским органам власти был активирован механизм гражданской защиты ЕС", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на призыв украинской власти уже отреагировала Швеция, которая предложила предоставить 1,2 км барьеров от паводков, 250 шлангов и технических экспертов.

Также Еврокомиссия предоставит картографические услуги в пострадавших районах через спутниковую систему ЕС.

Кроме того, в постоянном контакте с Украиной круглосуточный координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС для того, чтобы внимательно следить за ситуацией и направлять дальнейшую помощь.

"Мы готовы предоставить дальнейшую помощь и засвидетельствовать свою солидарность со всеми, кто находится в пострадавших районах, и со спасателями, которые работают на месте", – отметил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил Евросоюз "за мгновенную реакцию и поддержку". Об этом он написал в Twitter.

Накануне Украина попросила НАТО и ЕС о помощи для ликвидации последствий масштабных наводнений в западном регионе.

Также сообщалось, что США экстренно выделили 100 тысяч долларов украинской стороне для ликвидации последствий наводнений.

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Теги: Украина, ЕС, Евросоюз, наводнение, помощь, наводнения, паводок, Еврокомиссия, непогода, паводки
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Источник: korrespondent.net

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