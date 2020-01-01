В Ровно сотрудница полиции сбила двух пешеходов

За рулем автомобиля Nissan находилась майор полиции Алла Вертелецкая, утверждают местные СМИ.

Автомобиль Nissan, который наехал на прохожих Все

В городе Ровно сотрудница полиции совершила наезд на двух пешеходов. Предварительно, она находилась в нетрезвом состоянии, сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 27 июня.

Указано, что вечером в пятницу 31-летняя старший следователь полиции областного управления выезжала задним ходом на автомобиле Nissan и допустила наезд на пешеходов, которые шли по улице 16 Июля. В результате наезда пострадали две жительницы города – у одной диагностировали ушибы колен, у другой – ушиб спины.

На сотрудницу полиции составили административный протокол по статье 130 КУоАП, а также правоохранители открыли производство по статье об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения (ч.1 ст.286 УК Украины).

Сейчас проводится служебное расследование, по результатам которого обещают уволить виновницу ДТП и ее непосредственного руководителя. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлекли руководителя отдела, где работала полицейская.

В свою очередь местное издание Все сообщает, за рулем авто находилась майор полиции Алла Вертелецкая. Утверждается, что она пыталась покинуть место инцидента, но ее задержали прохожие.

"Полицейская была в состоянии алкогольного опьянения, однако от обследования отказалась, мотивируя это тем, что за рулем была не она", – говорится в сообщении.

Утверждается, что это уже не первое ДТП с участием Вертелецкой. В июне 2018 в Ровно на улице Черновола за рулем Toyota Camry она врезалась в столб. Тогда пострадала она и пассажирка, которая находилась в автомобиле. В суде тогда не было доказано, что водитель была в состоянии алкогольного опьянения.

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