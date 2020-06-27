Зеленский наградил Потапа, Билык и Кароль
Президент Владимир Зеленский по случаю Дня Конституции Украины своим указом отметил государственными наградами и почетными званиями ряд представителей шоу-бизнеса, ученых, военных и других. Всего в список входят 21 человек, сообщается на сайте главы государства в субботу, 27 июня.
В частности, певец и музыкальный продюсер Алексей Потапенко (Потап) получил звание заслуженного артиста Украины. Такой же наградой Зеленский отметил и певца Арсена Мирзояна.
Известный шоумен, комедийный актер из Одессы Олег Филимонов стал народным артистом.
Телеведущая Мария Ефросинина награждена орденом "За заслуги" III степени. Певицы Ирина Билык и Тина Кароль получили ордена княгини Ольги III степени.
Указано, что все они награждены "за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства и весомые трудовые достижения".
Ранее президент Зеленский наградил орденом "За заслуги" III степени волонтера и телеведущего Сергея Притулу и фронтмена группы Антитела Тараса Тополю.
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