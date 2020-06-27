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Зеленский наградил Потапа, Билык и Кароль

Комментариев: 4
Звезды шоу-бизнеса получили награды за значительный личный вклад в культурно-образовательное развитие Украинского государства и "весомые трудовые достижения".
Владимир Зеленский раздал награды ко Дню Конституции
Владимир Зеленский раздал награды ко Дню Конституции
Прес-служба президента України

Президент Владимир Зеленский по случаю Дня Конституции Украины своим указом отметил государственными наградами и почетными званиями ряд представителей шоу-бизнеса, ученых, военных и других. Всего в список входят 21 человек, сообщается на сайте главы государства в субботу, 27 июня.

В частности, певец и музыкальный продюсер Алексей Потапенко (Потап) получил звание заслуженного артиста Украины. Такой же наградой Зеленский отметил и певца Арсена Мирзояна.

Известный шоумен, комедийный актер из Одессы Олег Филимонов стал народным артистом.

Телеведущая Мария Ефросинина награждена орденом "За заслуги" III степени. Певицы Ирина Билык и Тина Кароль получили ордена княгини Ольги III степени.

Указано, что все они награждены "за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства и весомые трудовые достижения".

Ранее президент Зеленский наградил орденом "За заслуги" III степени волонтера и телеведущего Сергея Притулу и фронтмена группы Антитела Тараса Тополю.

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Теги: Украина, президент, Конституция, награды, орден, Тина Кароль, указ, награда, Потап, Ирина Билык, День Конституции Украины, Владимир Зеленский, указ президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Корик    27.06.2020, 23:57
Оценка:  0
Корик
А Манатику чё орден не дали?!!!
foster12    27.06.2020, 23:37
Оценка:  +1
foster12
А более достойных не нашел....
foster12    27.06.2020, 23:35
Оценка:  +1
foster12
0х,еть... орден за пупырышки....
ЗаелоПластинку    27.06.2020, 23:58
Оценка:  +1
ЗаелоПластинку
Почему же только за пупырышки? Еще за то, что не свалил в рашку за лёгкими деньгами, на украинском начал говорить часто. Я, конечно, ненавижу эти всякие рэпы хипхопы, но тут все же признаю, что он в моих глазах хоть немного, но вырос.
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