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"ДНР" снова закрывает границу с Украиной

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Ранее "ДНР" открыла границы с Украиной, Россией и самопровозглашенной "Луганской народной республикой" ("ЛНР").
Пункты пропуска на линии разграничения закрывают из-за растущего числа COVID-19 в Украине
Пункты пропуска на линии разграничения закрывают из-за растущего числа COVID-19 в Украине
Flickr

Власти так называемой "ДНР" снова закрывают пункты пропуска на линии разграничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине. Запрет на пересечение КПВВ начнет действовать с 28 июня. Об этом гласит текст "указа главы ДНР" Дениса Пушилина, опубликованного в субботу, 27 июня, на его сайте.

Так, "указ" приостанавливает действие пунктов указа "О введении режима повышенной готовности", касающихся "пропуска через границу" на территорию Украины и пропуска из Украины в "ДНР".

Как уточнил "депутат "ДНР" Владислав Бердичевский в своем Telegram-канале, что "граница с Украиной" будет закрыта до нормализации ситуации с пандемией в Украине".

Ранее сообщалось, что на КПВВ со стороны "ДНР" образовалась огромная очередь из автомобилей. Люди ночевали в автомобилях, чтобы переехать на подконтрольную Украине территорию.

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Теги: Украина, КПП, Коронавирус, ДНР
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Источник: korrespondent.net

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