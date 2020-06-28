Коломойский потребовал открыть дело против Порошенко

Коломойский считает, что в действиях Порошенко, когда тот возглавлял страну, есть признаки преступления, целью которого было нанесение материального вреда бизнесмену.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский требует от генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой возбудить уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко. Об этом, в субботу, 27 июня, сообщает УНИАН.

"Бизнесмен Игорь Коломойский написал заявление на имя генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в котором требует возбудить уголовное дело против экс-президента Украины Петра Порошенко по части 1 статьи 369-2 УК Украины ("злоупотребление влиянием")", - говорится в сообщении. Также агентство опубликовало фотографию заявления.

Так, в своем обращении Коломойский указал, что экс-лидер Украины, согласно книге мемуаров бывшего советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности США Джона Болтона, просил Вашингтон ввести против него санкции.

В заявлении Коломойского также, цитируется отрывок книги Болтона.

"После встречи двух делегаций, Порошенко забрал меня в другую комнату на тет-а-тет, где попросил, чтобы США поддержали его переизбрание… Я ответил "нет" на просьбу о поддержке. Но чего Порошенко на самом деле хотел, так это санкций против Игоря Коломойского, украинского олигарха, который поддерживал Юлию Тимошенко, которая была, во всяком случае, на тот момент, главным соперником Порошенко на выборах 2019 года", - говорится в заявлении.

Коломойский считает, что из данной книги следует, что Порошенко, будучи в должности президента, предложил Болтону противоправную выгоду для третьих лиц в виде значительного увеличения закупок оружия, а в обмен призвал экс-советника оказать влияние на должностных лиц иностранного государства, в частности на американского лидера. По мнению бизнесмена, это бывший глава Украины делал, чтобы наложить на него санкции и нанести ему материальный вред.

Напомним, 23 июня вышли мемуары бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, в которых он описывает свою работу в Белом доме в 2018-2019 годах.

Ранее президент США Дональд Трамп считает, что его экс-советник по национальной безопасности Джон Болтон должен сесть за решетку из-за публикации книги о работе Белого дома. Накануне суд в Вашингтоне отклонил просьбу администрации Белого дома о запрете публикации книги экс-советника Дональда Трампа Джона Болтона.

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