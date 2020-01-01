На Харьковщине мужчина расстрелял компанию отдыхающих с детьми

В результате пришествия двое мужчин получили огнестрельные ранения. Двух пострадавших доставили в больницу, 27-летний мужчина от полученных ранений скончался.

Мужчина вышел из леса и расстрелял компанию отдыхающих с детьми npu.gov.ua

В Харьковской области, в Барвенковском районе, в селе Гусаровка мужчина устроил стрельбу по большой компании отдыхающих с детьми. В результате инцидента пострадали двое мужчин, один из которых скончался. Об этом, в субботу, 27 июня, сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

В облуправлении Нацполиции сообщают, что сообщение о стрельбе поступило в отделение полиции 27 июня в 20.42.

"Рядом с карьером отдыхала компания из 10 человек с детьми. Из леса вышел мужчина и совершил несколько выстрелов в сторону людей. Двое мужчин получили огнестрельные ранения. Их доставили в больницу. 27-летний пострадавший скончался", - сообщили правоохранители.

На месте происшествия сотрудники полиции задержали 53-летнего жителя района. У мужчины изъяли оружие. По предварительной информации, стрелявший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Информация внесена в Единый учета. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

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