Украинский суд рассматривает дело о кнопкодавстве
В отношении одного из народных депутатов ВРУ открыто дело о кнопкодавстве. Об этом, в субботу, 27 июня, сообщил вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью Радіо Свобода.
"Я знаю, что один случай случай неличного голосования.,Я знаю, что дело по этому слушается. Окончательного приговора нет еще суда", - сказал Стефанчук.
Он отметил, что речь идет о нарушении, зафиксированном уже после принятия закона об ответственности за кнопкодавство.
По его словам, именно угроза уголовной ответственности удерживает нардепов от "кнопкодавства".
В частности, документом устанавливается уголовная ответственность за совершение народным депутатом любым способом голосования на заседании Рады вместо другого депутата ВР (неличное голосования).
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