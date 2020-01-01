Украинский суд рассматривает дело о кнопкодавстве

Первое дело против народного депутата за неличное голосование уже рассматривается в суде, сообщил Стефанчук.

В отношении одного из народных депутатов ВРУ открыто дело о кнопкодавстве. Об этом, в субботу, 27 июня, сообщил вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью Радіо Свобода.

"Я знаю, что один случай случай неличного голосования.,Я знаю, что дело по этому слушается. Окончательного приговора нет еще суда", - сказал Стефанчук.

Он отметил, что речь идет о нарушении, зафиксированном уже после принятия закона об ответственности за кнопкодавство.

По его словам, именно угроза уголовной ответственности удерживает нардепов от "кнопкодавства".

"Нам неважно, каким будет размер уголовной ответственности, факт уголовной ответственности является основанием для лишения лица статуса народного депутата. Потому что, чтобы другое сделать, нам нужно вносить изменения в Конституцию. А это, вы понимаете, две сессии подряд, потому что мы должны пройти вывод КСУ. Поэтому мы пошли другой формуле - наличие уголовного дела, приговор суда является основанием для лишения народного депутата его мандата", - отметил вице-спикер.

Напомним, Рада ввела уголовную ответственность за "кнопкодавство" приняв законопроект №2148 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению личного голосования народными депутатами Украины".

В частности, документом устанавливается уголовная ответственность за совершение народным депутатом любым способом голосования на заседании Рады вместо другого депутата ВР (неличное голосования).

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