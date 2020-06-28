В Раде решили не увольнять Шмыгаля

По словам Стефанчука, вопрос правительственной программы действий был очень политизированным.

Отставка правительства во главе с премьером Денисом Шмыгалем не обсуждается в Верховной Раде, несмотря на отказ депутатов утвердить правительственную программу действий. Об этом заявил вице-спикер ВР Руслан Стефанчук в интервью радио Свобода.

"По состоянию на сейчас я таких перспектив не вижу. Потому что вижу действительно, что премьер старается и работает. И даже то, как он сразу в тот же день выехал на паводки в Закарпатье и уже даже там руководит штабом, то это совершенно нормальная реакция", - сказал он.

По словам Стефанчука, вопрос правительственной программы действий был очень политизированным.

"И некоторые просто для себя имели ориентир, что это идет вопрос не о программе. Потому что программа на 90% состояла из того, что обсуждалось с комитетами. Вопрос, видимо, шел скорее об иммунитете, о вопросах доверия. Поскольку это парламентско-президентская республика, то каждый для себя сам решил, как он будет голосовать и что для него в приоритете - или программа, или доверие", - пояснил он.

Вице-спикер Рады отметил, что не видит большой проблемы в работе правительства без программы действий. "Я просто скажу, что у нас подавляющее большинство правительств работали без утвержденной программы - и ничего, они работали", - резюмировал он.

Напомним, ВР ранее отклонила программу действий правительства. За нее проголосовали 206 депутатов при минимально необходимых 226.

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