Итоги 27 июня: Повышение "минималки" и новый штат в США

В Украине будет повышена минимальная заработная плата.

В Кабинете министров Украины показали график, согласно которому будет повышена минимальная заработная плата. В частности, 1 сентября ее размер увеличится до 5 тыс грн, 1 января 2021 года - до 6 тыс грн и с 1 июля 2021 года - до 6,5 тыс грн.

В ЕС помогут Украине ликвидировать последствия наводнения

В Евросоюзе выразили готовность помочь Украине с ликвидацией последствий наводнений. Например, Швеция выделит 1,2 км барьеров от паводков, 250 шлангов и технических экспертов. Также Еврокомиссия предоставит картографические услуги.

Деньги Украине от Всемирного банка

Во Всемирном банке 26 июня приняли решение предоставить Украине $350 млн в рамках займа на экономическое восстановление.

За прошедшие сутки в Украине от коронавируса умерли 24 человека.

В Украине отмечен прирост смертей - днем ранее сообщалось о 19 погибших от COVID-19. Всего погибли 1110 человек - говорится в сообщении

С 1 июля Евросоюз открывает границы для стран с низким уровнем заражения. В последние две недели данный показатель в Украине значительно повысился и составляет 50 человек на 100 тыс населения. Допустимый уровень при этом составляет 20 человек на 100 тыс.

МОЗ заявил о намерении ужесточить карантин

Степанов заявил о возможном усилении карантина в Украине. Усиление карантинных мер может касаться работы городского транспорта, спортивных учреждений, а также дошкольных и “остальных заведений, которые есть в стране.

Большинство членов палаты представителей поддержали законопроект о предоставлении столице США Вашингтону статус отдельного штата. В настоящее время с административной точки зрения Вашингтон считается федеральным округом Колумбия, который не входит ни в один из штатов.