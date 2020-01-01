ГСЧС эвакуировала 1656 человека из зоны паводков

За минувшие сутки в рамках спасательной операции в четырех областях отселены или эвакуированы 62 человека.

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям за сутки 27 июня эвакуировали и отселили 62 человека в рамках работ по ликвидации последствий дождевого паводка. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщила ГСЧС.

Всего с начала работ эвакуированы 1656 человек. По состоянию на 7.00 на Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областей за сутки откачано 47, 57 тыс. м3 воды, всего с начала работ – 150,34 тыс. 340 м3.

За минувшие сутки для населения доставлены 450 кг продуктов питания и 8700 л питьевой воды, с начала работ - 7858 кг и 24065 л.

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 1047 человек и 595 единиц техники, из них от ГСЧС 216 человек личного состава и 339 единиц техники, включая 2 вертолета.

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