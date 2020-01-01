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В Украине уже 42 тыс больных COVID-19, за последние сутки 917 случаев

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Число инфицированных в Украине стремительно увеличивается.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

В воскресенье, 28 июня, в Украине зафиксировано 42 982 случая заражений коронавирусом. При этом за последние сутки COVID-19 инфицировались 917 человек.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

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За весь период пандемии в Украине выздоровели 18 934 пациента и умерли 1129 человек. В частности, за последние сутки от COVID-19 погибли 19 украинцев и вылечились 233. 

Коронавирус в Украине: Статистика по областям

  • Винницкая область - 1833 случая;
  • Волынская область - 2228 случаев;
  • Днепропетровская область - 1087 случаев;
  • Донецкая область - 479 случаев;
  • Житомирская область - 1396 случаев;
  • Закарпатская область - 2726 случаев;
  • Запорожская область - 568 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 2300 случаев;
  • Кировоградская область - 646 случаев;
  • г. Киев - 4935 случаев;
  • Киевская область - 2506 случаев;
  • Львовская область - 5177 случаев;
  • Луганская область - 80 случаев;
  • Николаевская область - 436 случаев;
  • Одесская область - 1601 случай;
  • Полтавская область - 310 случаев;
  • Ровенская область - 3568 случаев;
  • Сумская область - 295 случаев;
  • Тернопольская область - 1893 случая;
  • Харьковская область - 2082 случая;
  • Херсонская область - 191 случай;
  • Хмельницкая область - 791 случай;
  • Черновицкая область - 4686 случаев;
  • Черкасская область - 642 случая;
  • Черниговская область - 526 случаев.

Данные о количестве инфицированных коронавирусом в Украине
Данные о количестве инфицированных коронавирусом в Украине
Скриншот

Ранее сообщалось о том, что от COVID-19 в мире умерло более 500 тыс человек. При этом США лидируют по суточному приросту и общему числу заболевших.

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Теги: Украина, коронавирус
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