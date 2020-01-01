В Украине уже 42 тыс больных COVID-19, за последние сутки 917 случаев

Число инфицированных в Украине стремительно увеличивается.

В воскресенье, 28 июня, в Украине зафиксировано 42 982 случая заражений коронавирусом. При этом за последние сутки COVID-19 инфицировались 917 человек.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

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За весь период пандемии в Украине выздоровели 18 934 пациента и умерли 1129 человек. В частности, за последние сутки от COVID-19 погибли 19 украинцев и вылечились 233.

Коронавирус в Украине: Статистика по областям

Винницкая область - 1833 случая;

Волынская область - 2228 случаев;

Днепропетровская область - 1087 случаев;

Донецкая область - 479 случаев;

Житомирская область - 1396 случаев;

Закарпатская область - 2726 случаев;

Запорожская область - 568 случаев;

Ивано-Франковская область - 2300 случаев;

Кировоградская область - 646 случаев;

г. Киев - 4935 случаев;

Киевская область - 2506 случаев;

Львовская область - 5177 случаев;

Луганская область - 80 случаев;

Николаевская область - 436 случаев;

Одесская область - 1601 случай;

Полтавская область - 310 случаев;

Ровенская область - 3568 случаев;

Сумская область - 295 случаев;

Тернопольская область - 1893 случая;

Харьковская область - 2082 случая;

Херсонская область - 191 случай;

Хмельницкая область - 791 случай;

Черновицкая область - 4686 случаев;

Черкасская область - 642 случая;

Черниговская область - 526 случаев.

Данные о количестве инфицированных коронавирусом в Украине Скриншот

Ранее сообщалось о том, что от COVID-19 в мире умерло более 500 тыс человек. При этом США лидируют по суточному приросту и общему числу заболевших.