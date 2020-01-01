В Украине уже 42 тыс больных COVID-19, за последние сутки 917 случаев
Число инфицированных в Украине стремительно увеличивается.
В воскресенье, 28 июня, в Украине зафиксировано 42 982 случая заражений коронавирусом. При этом за последние сутки COVID-19 инфицировались 917 человек.
Об этом сообщается на сайте СНБО.
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За весь период пандемии в Украине выздоровели 18 934 пациента и умерли 1129 человек. В частности, за последние сутки от COVID-19 погибли 19 украинцев и вылечились 233.
Коронавирус в Украине: Статистика по областям
- Винницкая область - 1833 случая;
- Волынская область - 2228 случаев;
- Днепропетровская область - 1087 случаев;
- Донецкая область - 479 случаев;
- Житомирская область - 1396 случаев;
- Закарпатская область - 2726 случаев;
- Запорожская область - 568 случаев;
- Ивано-Франковская область - 2300 случаев;
- Кировоградская область - 646 случаев;
- г. Киев - 4935 случаев;
- Киевская область - 2506 случаев;
- Львовская область - 5177 случаев;
- Луганская область - 80 случаев;
- Николаевская область - 436 случаев;
- Одесская область - 1601 случай;
- Полтавская область - 310 случаев;
- Ровенская область - 3568 случаев;
- Сумская область - 295 случаев;
- Тернопольская область - 1893 случая;
- Харьковская область - 2082 случая;
- Херсонская область - 191 случай;
- Хмельницкая область - 791 случай;
- Черновицкая область - 4686 случаев;
- Черкасская область - 642 случая;
- Черниговская область - 526 случаев.
Ранее сообщалось о том, что от COVID-19 в мире умерло более 500 тыс человек. При этом США лидируют по суточному приросту и общему числу заболевших.