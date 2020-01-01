На Донбассе ранен еще один военный ВСУ

С начала текущих суток НЗФ один раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север.

Ближе к вечеру интенсивность обстрелов в зоне ООС возросла facebook.com/GeneralStaff.ua

Потери украинских военнослужащих Операции объединенных сил за минувшие сутки составили 1 убитый и 3 раненых. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщил штаб ООС.

По его данным, 27 июня незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы зафиксированы вблизи поселков Верхнеторецк и Широкино, а также дважды неподалеку Водяного, возле Авдеевки, Гранитного, Марьинки, Светлодарска, в Крымском и на подступах к Новотошковскому.

С начала текущих суток НЗФ один раз нарушили режим прекращения огня: в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север сепаратисты вели огонь из 82 мм минометов по позициям ООС близ поселка Мироновский.

Как сообщалось, с начала минувших суток в зоне проведения ООС на Донбассе погиб один украинский военный , еще двое получили ранения при подрыве на неизвестных взрывчатых устройствах.

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